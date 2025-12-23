Haberler

Ankara'da kar müjdesi: Beypazarı beyaza büründü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 05:43

Beypazarı'nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıklarla devam etti. Zaman zaman etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle Karaşar Mahallesi'nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde etrafı beyaza bürüdü. Beypazarı'nda kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

