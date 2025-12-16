Yaşam

Yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 16 kişi dumandan etkilenirken, bir itfaiye eri elinden yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yalıtım fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yangın sırasında 16 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN