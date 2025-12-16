Yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 16 kişi dumandan etkilendi
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 16 kişi dumandan etkilenirken, bir itfaiye eri elinden yaralandı.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yalıtım fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.