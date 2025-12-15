Mardin'de arızalanan otomobili polisler itti

Haberler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hareket halindeyken arızalanıp yol ortasında kalan otomobili, bölgede görevli 2 trafik polisi iterek yolun kenarına aldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15.12.2025 14:37

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin Sanayi Sitesi mevkisi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken arıza yaparak durdu. Durumu fark eden 2 trafik polisi, trafikte tehlike oluşmaması için otomobili iterek yolun sağına çekti. Bu sayede olası bir kazanın önüne geçilirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.