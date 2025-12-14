Haberler

İzmir'de trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti

İzmir'de bir dolmuş şoförü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ters şeride girerek 200 metre ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün bu anları, zabıta ekiplerinin dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:57

Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimi sırasında bir kural ihlali tespit edildi. Pınarbaşı-Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü, kendi şeridindeki araç kuyruğuna girmemek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti. Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden 200 metre boyunca ilerleyerek hem içerisindeki yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün o anları ise denetim yapan zabıta ekiplerinin dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün yoğunluktan kaçmak için şerit ihlali yaparak tehlikeli bir şekilde seyrettiği anlar yer aldı.