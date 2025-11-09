Kocaeli'deki parfüm deposundaki yangının çıkış nedeni ne?
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm deposunda çıkan yangın Türkiye'nin gündemine otururken yaşanan felaketin nedenleri ise merak ediliyor. Yaşanan faciada ihmaller zincirinin olduğu iddialar arasında yerini alırken patlamanın asıl sebebi ne? Yaşanan patlama nasıl gerçekleşmiş olabilir? A Haber Gece programına konuk olan İSGDER Başkanı-İş Güvenliği Uzmanı Osman Sayar Kocaeli'deki yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 6 kişi yaşamını yitirdiği 7 kişinin ise yaralandığı parfüm deposunda yangının izleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken iş yeri sahibinin yakalanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 7 kişinin ise açığa alındığı belirtildi. Türkiye gündemini sarsan faciada yangının çıkış nedeni halen belirsizliğini korurken Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan İSGDER Başkanı- İş Güvenliği Uzmanı Osman Sayar konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İSGDER Başkanı - İş Güvenliği Uzmanı Osman Sayar açıklamalarından satır başları...
"PARFÜMLERDE PATLAMA YAPMASI BEKLENEN BİR DURUM DEĞİLDİR"
Bu konu biraz daha normal fabrikalardan biraz daha üst seviyede bir alan. Niye öyle? Çünkü parfümleri üretim fabrikaları veya depolama alanları kimya sektörünün bir parçası olarak yüksek hani yanıcılık, patlama, kimyasal maruziyet, hatta ergonomik riskleri de bir arada barındırıyor. Dolayısıyla alınması gereken iş sağlığı güvenliği tedbirleri, genel fabrika kurallarının ötesinde biraz daha kimyasal üretim süreçlerine özel olmalı diye düşünüyorum.
Şimdi burada tabii ki, kimyasal üretim depolama yapıldığı için tabii burada bir parfümlerden bahsediyoruz. Parfümlerdeki alkol çok kolay alev alır ama aynı zamanda da patlama yapması normal şartlarda beklenen bir durum değildir. Yani kimyasal ürünler, yani bu tip alkol içeren ürünler parlama ve patlama yapma ihtimali, parlama yapması daha çok beklenir ama patlama yapması çok beklenen bir olay değildir. Parlama olur mu? Evet, olabilir. Çünkü parfümlerde genelde işte alkol dediğimiz içerikler kullanılır, yüzde 70-90 oranında. İşte bu alkolün yani etanolün parlama noktası da çok düşük, 12 derece gibi, 15 derece gibi çok düşük seviyede. Yani bu şu demek: oda sıcaklığında bile küçük bir kıvılcım veya açık alev görse bile hemen tutuşabilir. Peki patlama olabilir mi? Bu açıdan bakalım bir olaya.
"ISI BASINCINA MARUZ KALIRSA PATLAMA MEYDANA GELEBİLİR"
Aslında normalde patlama pek beklenmez. Çünkü oradaki parfüm, işte paketlenmiş bir parfüm veya şişedeki parfüm basınç altında değildir ve kapalı bir sistemde gaz birikmesi yaratmaz. Hangi durumda peki patlama meydana gelebilir? Tabii bu özellikle, ayosal dediğimiz, sprey kutularda, parfümler özellikle içerisinde gaz varsa ki gaz oluyor, çünkü sıkma esnasında içerisinde bir miktar gaz da ekleniyor. İşte bunlar özellikle aşırı ısıya maruz kalırsa, yani güneş altında olabilir, araç içerisinde, hani eğer direkt ışığa maruz kalırsa güneş ışığına, soba önünde sıcak bir alanda olursa, işte bu kutunun içindeki basınç artar ve burada yine bir patlama meydana gelebilir.
PARFÜMÜN BUHARI PATLAYICI ETKİ OLUŞTURUR MU?
Elektriksel kıvılcım, statik elektrik, prizden çıkan işte aklanma, hani orada siz bir prizden bile prize açtığınızda oradaki aklanma bile bir patlamaya sebep olabilir. Hatta sigara ateşi, açık ateş, yine aynı şekilde ani parlama ve aynı zamanda patlamaya da sebep olabiliyor. Biz buna şey diyoruz: flash free diyoruz. Yangının şok etkisi diye söylüyoruz. Dolayısıyla bu alanda parlama ve patlama meydana gelebiliyor. Burada önemli olan şey şu: Ne yapılması gerekiyordu da bu kaza olmaması gerekiyordu? Hangi tedbirleri almamız gerekiyordu? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Özellikle bu alanda tabii patlamadan korunma dokümanı dediğimiz bir doküman hazırlanması gerekiyor. Özellikle bu doküman, işte üretim ve depolama alanlarında işte belli standartlar kapsamında ne yapılıyor? Bu alanlar belli zonlara ayrılıyor ve tüm elektrik tesisatları dahil, aydınlatmalar dahil, hatta oradaki bazı cihazlarda bu anlamda eğer patlama riski varsa da, eğer bu patlamadan korunma dokümanı hazırlandığında bir risk varsa da bu riske karşı da ne yapıyorsunuz? Bu ekipmanları explosif yapıyorsunuz, yani patlamaya karşı korumalı bir ürün tercih ediyorsunuz ve bunun da bu şekilde önlemiş oluyorsunuz. Diğer bir konu da tabii statik elektrik kontrolü. Tabii burada çalışanların da aynı şekilde, kullanmış olduğu elbiseleri, giyecekleri yine statik elektriğe karşı olması gerekiyor.
"RİSKLERE KARŞI EĞİTİM ALINMASI GEREKİYOR"
Tabii ki. Yani aslında kimyasalların, iş yerlerinin kimyasalların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği var. Orada direkt zaten söylüyor. Buradaki çalışanların önce işveren tarafından bir risk değerlendirmesi yapılıyor. Bu risk değerlendirmesi karşısında da sonrasında da muhtemelen bir eğitim içeriği, ihtiyacı ortaya çıkıyor ve ondan sonra da bu arkadaşların tabii ki buradaki risklere karşı eğitim alması gerekebiliyor.
"TEHLİKELİ DURUMLAR ORTADAN KALDIRILMALI"
İş yeri kurulurken ve kurulduktan sonraki süreçte hangi tedbirleri aldık? Daha doğrusu bu kazanın olmaması için hangi proaktif tedbirleri aldık? Aslında bunu sorgulamak gerekiyor. Dolayısıyla burada işte biz diyoruz ya, bir kaza meydana geldiğinde burada bir ihmal vardır. İhmalin sebebi şu olabilir: Ya tehlikeli durum olabilir ya da tehlikeli davranış olabilir. Dolayısıyla tehlikeli durumları ortadan kaldırabilmeniz lazım ki, bir anlamda da tehlikeli davranışları da ortadan kaldırabilesiniz. Yani burada öncelikle tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmalı, sonra da bireysel varsa uygunsuzluklar ve eksiklikler, bunları tamamlamamız gerekiyor.
Burada işte dediğim gibi, yangınla mücadele edilmesi gerekiyor. Yani burada işte kimyasalların, kimyasal yangınlara uygun tipte yangın söndürücüler kullanılması gerekiyordu, orada bulunması gerekiyor. İşte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri yine aynı şekilde kurulması gerekiyor ki bunlar en azından yangının büyümesini engelleyen sistemler. Yine havalandırma sistemleri dedik ya. Eğer bu alanda bir buharlaşma varsa, o ortamda patlamaya sebep olacak bir buharlaşma varsa yine, oradaki işte buharların ve uçucu organik bileşiklerin önlemek için bunları, işte ne yapmak gerekiyor? Etkili bir cebri havalandırma dediğimiz sistemler kurulması gerekiyor. Yine aynı şekilde bu havalandırma sistemleri buharı, buharları dışarı atarken güvenli bir şekilde de çevreye zarar vermeden de ne yapması gerekiyor? Dışarıya atılması gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece tembellik değil! Sabah spor yapmak neden zor geliyor?
- Tasarruf sırrı! Uzmanlar uyardı: Çamaşır makinesini o saatte çalıştırmayın
- BEDAŞ-AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti hangi ilçelerde olacak?
- 10 KASIM ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ | 2, 4, 6 ve 8 kıtalık 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri
- Juventus-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11’ler
- Kalbinizden beyninize kalkan! Uzmanlar açıkladı: O baharat tüketilmeli
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2025 AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?
- Herkes yapabilir! 60 saniyelik basit “adım testi”: Kalp sağlığını kontrol etmenin en kolay yolu
- Kişilik testi: Ağaç mı kadın mı? İlk ne gördüğünüz romantik mı yoksa yaratıcı mı olduğunuzu söylüyor
- Sağlıklı yaşamın anahtarı! Sofranın en koruyucu seçeneği: Çorbanın bilinmeyen faydaları neler?
- Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler