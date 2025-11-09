Kocaeli’deki parfüm deposundaki yangının çıkış nedeni ne?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 6 kişi yaşamını yitirdiği 7 kişinin ise yaralandığı parfüm deposunda yangının izleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken iş yeri sahibinin yakalanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 7 kişinin ise açığa alındığı belirtildi. Türkiye gündemini sarsan faciada yangının çıkış nedeni halen belirsizliğini korurken Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan İSGDER Başkanı- İş Güvenliği Uzmanı Osman Sayar konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İSGDER Başkanı - İş Güvenliği Uzmanı Osman Sayar açıklamalarından satır başları...

"PARFÜMLERDE PATLAMA YAPMASI BEKLENEN BİR DURUM DEĞİLDİR"

Bu konu biraz daha normal fabrikalardan biraz daha üst seviyede bir alan. Niye öyle? Çünkü parfümleri üretim fabrikaları veya depolama alanları kimya sektörünün bir parçası olarak yüksek hani yanıcılık, patlama, kimyasal maruziyet, hatta ergonomik riskleri de bir arada barındırıyor. Dolayısıyla alınması gereken iş sağlığı güvenliği tedbirleri, genel fabrika kurallarının ötesinde biraz daha kimyasal üretim süreçlerine özel olmalı diye düşünüyorum.

Şimdi burada tabii ki, kimyasal üretim depolama yapıldığı için tabii burada bir parfümlerden bahsediyoruz. Parfümlerdeki alkol çok kolay alev alır ama aynı zamanda da patlama yapması normal şartlarda beklenen bir durum değildir. Yani kimyasal ürünler, yani bu tip alkol içeren ürünler parlama ve patlama yapma ihtimali, parlama yapması daha çok beklenir ama patlama yapması çok beklenen bir olay değildir. Parlama olur mu? Evet, olabilir. Çünkü parfümlerde genelde işte alkol dediğimiz içerikler kullanılır, yüzde 70-90 oranında. İşte bu alkolün yani etanolün parlama noktası da çok düşük, 12 derece gibi, 15 derece gibi çok düşük seviyede. Yani bu şu demek: oda sıcaklığında bile küçük bir kıvılcım veya açık alev görse bile hemen tutuşabilir. Peki patlama olabilir mi? Bu açıdan bakalım bir olaya.