Yeşilçam'ın ünlü müzisyeni Zafer Dilek'ten acı haber!

Zafer Dilek; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı.

Ünlü müzisyen Zafer Dilek hayatını kaybetti / İHA

Usta müzisyen, 1979 yılı Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Şark Bülbülü filmin melodisi olan "Çarşambayı Sel Aldı" ile 1977 yılı yapımı Sakar Şakir'de ise unutulmaz "Dilo Dilo Yaylalar"ın melodilerini de yapmıştı.

Arıca, Kapıcılar Kralı, Süt Kardeşler ve Çöpçüler Kralı gibi birçok yapıma imzasını atmıştır.

