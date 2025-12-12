Yeşilçam'ın ünlü müzisyeni Zafer Dilek'ten acı haber!
Kemal Sunal filmleriyle tanınan müzisyen Zafer Dilek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Dilek'in cenaze töreni bilgileri belli oldu.
Müzisyen, aranjör ve gitarist Zafer Dilek ya da gerçek adıyla Zafer Akansoy, 81 yaşında vefat etti.
1944 yılında Adana'da doğan Zafer Dilek, beş yıldır Yakacık'ta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanatçı Yaşam Evi'nde kalıyordu.
Bir süredir çeşitli sağlık problemleri yaşayan ünlü müzisyen önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi'ne daha sonra ise Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yoğun bakıma kaldırılmıştı.
CENAZE BİLGİLERİ
Zafer Dilek'in cenazesi, 13 Aralık cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.