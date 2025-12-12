Yaşam

Kemal Sunal filmleriyle tanınan müzisyen Zafer Dilek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Dilek'in cenaze töreni bilgileri belli oldu.

Yeşilçam'ın ünlü müzisyeni Zafer Dilek'ten acı haber!

Müzisyen, aranjör ve gitarist Zafer Dilek ya da gerçek adıyla Zafer Akansoy, 81 yaşında vefat etti.

1944 yılında Adana'da doğan Zafer Dilek, beş yıldır Yakacık'ta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanatçı Yaşam Evi'nde kalıyordu.

Bir süredir çeşitli sağlık problemleri yaşayan ünlü müzisyen önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi'ne daha sonra ise Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yoğun bakıma kaldırılmıştı.

CENAZE BİLGİLERİ

Zafer Dilek'in cenazesi, 13 Aralık cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.

KEMAL SUNAL FİLMLERİYLE TANINIYORDU

Zafer Dilek; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı.

Usta müzisyen, 1979 yılı Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Şark Bülbülü filmin melodisi olan "Çarşambayı Sel Aldı" ile 1977 yılı yapımı Sakar Şakir'de ise unutulmaz "Dilo Dilo Yaylalar"ın melodilerini de yapmıştı.

Arıca, Kapıcılar Kralı, Süt Kardeşler ve Çöpçüler Kralı gibi birçok yapıma imzasını atmıştır.

