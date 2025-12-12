Haberler

Kilis-Hatay karayolunda dehşet! Panelvan ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Kilis-Hatay karayolunda panelvan tipi araç ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 18:25

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay karayolu 23'üncü kilometresinde M.K. idaresindeki 31 AJK 557 plakalı panelvan tipi araç ile H.Ş. yönetimindeki 79 AAS 412 plakalı cip çarpıştı. Kazada E.Y., M.M.Y. ve S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

