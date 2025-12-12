Kastamonu’da devrilen araç dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Savaş K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cide-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Yasemin Meral'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.