Haberler

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulandı

Diyarbakır'da sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başıboş sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:53

Paylaş





Çınar Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, ilçe genelinde sokak ve başıboş hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak hem hayvanları hem de toplum sağlığını koruma adına önemli bir çalışma gerçekleştirdi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Bakanlıkça kuduz hastalığının eradikasyonu amacıyla yürütülen "Türkiye'de Köpeklerin Kuduza Karşı Oral Yolla Aşılanması" Programı kapsamında müdürlüğe 4 bin 500 adet oral kuduz aşısının teslim ediği belirtildi. Açıklamada, ''İl-ilçe müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan veteriner hekim ile veteriner sağlık tekniker/teknisyenler tarafından belirtilen takvim doğrultusunda hastalık bakımından riskli görülen bölgelerde aşılama çalışmaları aralıksız devam etmektedir'' denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN