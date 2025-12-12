Antalya’da dehşet! Tırın çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tır şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada bir Karayolları işçisi hayatını kaybetti.
Göksel K'nin kullandığı 07 CHH 373 plakalı çekici ve 07 BIJ 187 dorse plakalı tır, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında, çalışma yapılan bölgedeki yol güvenliğini sağlayan Karayolları işçisi Ali Andıç'a (61) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Andıç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.