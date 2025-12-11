Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı | İşte kurallara uymayanlara verilecek cezalar...

Bakan Yerlikaya, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 'Bu sürücü 5 yıl içinde ambulansa 2. kez yol vermezse, ehliyeti iptal edilecek' ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya yeni yönetmeliğe göre kurallara uymayanlara yönelik verilecek cezaları da sıraladı.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Gereği yapıldı. Bu sürücü 5 yıl içinde ambulansa 2. kez yol vermezse, ehliyeti iptal edilecek.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre:

Geçiş Üstünlüğü Olan Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyenlere;

- 46 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

- Sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve

- Aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

- Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz.

Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.

Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"