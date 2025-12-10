Haberler

Konya’da aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti

Konya’da 49 farklı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde bulunan gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 11:01

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit belirlendi. Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.'yı yatak odasında bulunan gardorabın üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şahıs ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.