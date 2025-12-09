Haberler

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa’da dehşet! Kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde ağabey A.B., tartıştığı 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede izini kaybettirdi.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 01:31

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

