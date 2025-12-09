Şanlıurfa’da dehşet! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde M.B., tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırsal Ağveren Mahallesi'nde dün A.B'nin 13 yaşındaki kardeşi M.B'yi silahla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Silahlı saldırının ardından kaçan A.B, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmayla yakalandı.
Gözaltına alınan A.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde A.B, dün kavga ettiği 13 yaşındaki kardeşi M.B'yi silahla vurarak öldürdükten sonra kaçmıştı.