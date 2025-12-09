Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa'da feci kaza! Otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Bursa'da feci kaza! Otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı takla atarak ters döndü. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla yaralanırken ambulansta tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 05:31

Paylaş





Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolunda İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S. (19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt'a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN