5. kez ameliyat olan Danla Bilic: "Böbreklerime ulaşmışlardı"
Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Danla Bilic, 5. kez girdiği ameliyatının ardından vücudundan çıkanları takipçileriyle paylaştı. İşte ağızları açık bırakan o görüntü...
Sosyal medya fenomeni denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Danla Bilic, yine çok konuşulacak bir paylaşımla gündemde...
YouTube'daki makyaj videolarıyla tanınan ve sonrasında attığı her adım olay olan Danla Bilic, yıllardır geçirdiği estetik müdahalelerle, yaşam tarzıyla ve özel hayatıyla magazinin odak noktası olmayı sürdürüyor.
ESTETİK MAĞDURU
Bilic, geçmiş yıllarda yaptırdığı dolgu işlemleri nedeniyle büyük sağlık problemleri yaşadığını açıklamıştı.
Burnundan çenesine, dudak dolgularından göz çektirmeye kadar birçok işlem yaptırdığını her fırsatta kabul eden ünlü fenomen, zamanla vücudunda biriken dolguların ciddi komplikasyonlara yol açtığını söylemişti.
Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Bir ayım hastanede geçti. Dolgu erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı." sözleriyle herkesi şaşırtan Bilic, sorunun devam ettiğini belirtmiş ve dördüncü temizleme ameliyatına girdiğini duyurmuştu. O ameliyatta vücudundan çıkan dolgu miktarı sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.