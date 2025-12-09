5. kez ameliyat olan Danla Bilic: "Böbreklerime ulaşmışlardı"

5. KEZ AMELİYAT OLDU

Fenomen isim, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından beşinci kez temizleme ameliyatı olduğunu açıkladı. Paylaştığı fotoğraf ise takipçilerini şoke etti.

"BÖBREKLERİME ULAŞMIŞLARDI"

Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim cahil cesaretinden başka bir şey değildi."

Takipçiler, ünlü ismin paylaşımlarını "ders niteliğinde", "geç olsun güç olmasın" yorumlarıyla karşıladı.

Kaynak: Instagram