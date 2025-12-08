Haberler

Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın!

Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 09:10

Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.