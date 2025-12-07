Haberler

İstanbul Kağıthane'de 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Kağıthane'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda yaklaşık 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:36

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. 2 Aralık'ta adrese baskın düzenleyen ekipler, evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2 kilogram 183 gram kokain, 1 kilogram 324 gram marihuana, 20 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 1 litre amonyak, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evde bulunan Z.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.