Erzincan’da bekçilere suçla mücadele için uygulama eğitimi kursu

Erzincan’da çarşı ve mahalle bekçilerine uygulama eğitimi kursu düzenlendi.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 10:27

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde, çarşı ve mahalle bekçisi personeline yönelik "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uygulama Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin artırılmasını amaçlayan eğitim programında, bekçilerin görev sırasında karşılaşabilecekleri durumlara yönelik uygulamalı eğitimler verildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, eğitimin personelin sahadaki başarısını daha da artıracağını belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.