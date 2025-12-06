TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 2 yaralı
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken bir anda kontrolden otomobil cipe çarptı. Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçarken kaza Sultanbeyli mevkisinde zincirleme kazaya döndü. Farklı araçların çarpıştığı olayda 2 kişi hafif yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 UGR 44 plakalı otomobil, ilerlediği sırada aynı yönde seyreden 34 VT 9494 plakalı cipe çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Kaçan sürücü, Sultanbeyli mevkisine geldiğinde bu kez 34 NFH 187 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. Arkadan gelen 34 LCA 749 plakalı hafif ticari araç da savrulan otomobile çarparak durabildi.
Zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.