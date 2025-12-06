İki ilde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 06.12.2025 18:10

JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi. Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ile 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi.

JASAT, dolandırıcıların evlilik arayan erkeklere yabancı uyruklu kadın fotoğraflarından oluşan katalog gösterip eşleştirme vaadiyle kandırdığını tespit etti (DHA)

JASAT'ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp, kaybolduğu tespit edildi. Erkeklerin hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı.