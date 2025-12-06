Göçmen kaçakçılığına geçit yok: 10 zanlı tutuklandı
Muğla merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, Muğla, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise salıverildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.