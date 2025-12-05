Haberler

El freni çekilmeyince otomobil kazaya neden oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek, yoldan geçen başka bir araçla çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 18:11

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Bulvardaki park alanına yanaşan otomobilin sürücüsü aracından inerek fırına girdi. Ancak sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye hareket etti.

Yola çıkan otomobil, bu sırada Turgutreis yönüne giden otomobile çarptı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.