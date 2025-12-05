Haberler

Apartman yıkımında korku dolu anlar! Beton parçalar yandaki eve çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın yıkımı sırasında beton parçaları koptu. Yüreklerin ağza geldiği olayda beton parçaları yanındaki eve çarparak hasara yol açtı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7077 Sokak'ta kontrolsüz şekilde yürütülen 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında düşen beton bloklar, yanındaki eve çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait dış cephe ve pencerede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, evdeki vatandaşlar panik yaşadı. Güvenlik şeridi çekilen alandaki sokak, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yıkımın, yapının kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle başlatıldığı öne sürüldü.

