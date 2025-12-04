Bir CHP klasiği: Buca'daki çöp krizi büyüyor

Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:36

İzmir genelinde bir türlü kalıcı bir çözüme kavuşturulamayan çöp sorunu en fazla Buca'da hissediliyor. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları, hem hastalık saçıyor hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyor.

KÖTÜ KOKU VE ÇİRKİN MANZARA

Vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Çöplüğü'nün kapanmasıyla İzmir'in günlük çöp sorunu da büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeleri, belirlenen farklı alanlarda vahşi depolama ile çöpleri bertaraf etmeye çalışıyor. Günlük 5 bin ton civarında çöpü toplamakta güçlük çeken belediyeler, mahalle aralarında vatandaşı kötü koku ve çirkin manzaralara esir ediyor.