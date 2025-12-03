Şırnak'ta nehre düşen terliğini almak isteyen çocuk suya kapılarak öldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 12 yaşındaki Ahmet Erçil, Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken suya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu Erçil’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:46

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken suya kapılan Ahmet Erçil'in (12) cansız bedeni bulundu.

KÜÇÜK ÇOCUK NEHRE DÜŞTÜ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde Cizre Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'nin kıyısına giden Ahmet Erçil'in terliği suya düştü. Terliğini almak için eğilen Erçil, dengesini kaybederek nehre düştü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akıntıya kapılan Ahmet Erçil'i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla, sabah saatlerinde Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Erçil'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

