İstanbul'u kilitleyen zincirleme trafik kazası
Bağcılar, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.
Bağcılar TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey gişeleri yönünde hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle sebze yüklü kamyonet hurdaya dönerken, bölgede trafik uzun süre durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.