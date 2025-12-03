Edirne merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Edirne merkezli 5 ilde FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:32

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de operasyonlar gerçekleştirildi.

Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

