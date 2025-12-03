Devrek'te sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir kişi, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu. Cansız bedeni Devrek Derlet Hastanesine kaldırılan şahsın ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 19:23

Edinilen bilgiye göre Devrek'in İsmetpaşa Mahallesi Rüştü Onur Sokak'ta bir apartmanda arkadaşı ile aynı evi paylaşan Yüksel Karapınar (60), ikametinde ölü bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karapınar'in öldüğü tespit edilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı. Yüksel Karapınar'in cansız bedeni Devrek Derlet Hastanesine kaldırılırken, ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

