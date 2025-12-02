Tüfekle oyun faciayla bitti! Arkadaşını kazara vuran çocuk gözaltına alındı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki B.K., tüfeğin ateş alması sonucu kız arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından B.K. gözaltına alındı.
İddiaya göre, Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. (15), babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurdu.
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetti. B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.