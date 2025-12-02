Şanlıurfa'da inşaat işçisi 2'nci kattan düştü: Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir işçi dengesini kaybetmesi sonucu 2'nci kattaki inşaattan düştü. İşçi Celal Akıncı kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 05:58

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın 2'nci katında çalışan 46 yaşındaki Celal Akıncı dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akıncı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

