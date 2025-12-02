Kayseri'de baba oğul arasında bıçaklı kavga! 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba C.D. ve oğlu K.N.D. boğazından yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 05:16

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın son katındaki ikamette meydana gelen olayda, baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

BABA VE OĞLU BIÇAKLA YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ve K.N.D. boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.N.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, baba C.D.'yi de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.D.'nin hafif yaralandığı olayda, oğul K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

