Avcılar'da silahlı saldırı! Skuterle yanına yaklaşıp...
Avcılar'da alışverişten dönen bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Metin D'nin 2 yıl önce de kardeşi tarafından zıpkınla vurulduğu öğrenildi.
Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta marketten dönen 32 yaşındaki Metin D, evinin önüne geldiği sırada skuterle yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Metin D, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Metin D'nin 2 yıl önce de kardeşi tarafından zıpkınla vurulduğu öğrenildi.