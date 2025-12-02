Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığına tutuklama

Beyoğlu'nda polisi, şüphe üzerine takibe alarak cep telefonu hırsızlığı yapan şahısı suçüstü yakaladı. Şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Şüpheli, bir süre sonra bir apartman önündeki masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada zanlı, B Bölge Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli A.M. (35) emniyete götürülürken, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

