Batman’da kaçakçılık operasyonu: 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'ın Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri yol kontrollerinde düzenlenen aramalarda 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 14:27

Paylaş



ABONE OL

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 15-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında, icra edilen uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yapılan denetimlerde 33 araçta değişik markalarda toplam 13 bin 176 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 169 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.