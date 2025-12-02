4 yaşındaki çocuk su dağıtım aracının altında can verdi! Sürücü tutuklandı

Zonguldak’ta park halindeyken aniden hareket eden su dağıtım kamyonetinin altında kalan Sarp Eymen Darıcı (4), gözyaşlarıyla birlikte köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından gözaltına alınan su dağıtım firmasının sahibi İ.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aracın sürücüsü Ömer S. (21) ise tutuklandı.

Kaza, dün Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park edip, okula su bırakmaya gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı'ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Yaralanan Sarp Eymen, otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarp Eymen Darıcı (DHA) Kazanın ardından su dağıtım aracının sürücüsü Ömer S. ile firma sahibi İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Firma sahibi İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Ömer S. ise tutuklandı.

Sarp Eymen’in ölümüne neden olan su dağıtım aracının sürücüsü tutuklandı (DHA) Öte yandan kamyonet, polis ekipleri tarafından araç muayene istasyonuna götürülüp, mekanik açıdan incelendi. Araçta herhangi bir kusur tespit edilmediği öğrenildi.

Acılı aile, evlatlarını toprağa verirken zor anlar yaşadı (DHA) AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU Sarp Eymen Darıcı için Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Oğuzhan köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Sarp Eymen'in babası İlker ve annesi Ömürcan Darıcı, taziyeleri kabul etti. Aile bireylerinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Sarp Eymen, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.