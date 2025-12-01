Trafiği birbirine katıp kendisini böyle savundu: Konumdaki o kadın beni getirdi

Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:57

Hatay'da navigasyondan yol takibi yapan ve soluğu hastanede alan tır sürücüsünün, bölgede yaşanan trafik sonrası "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması gülümsetti.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI



İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi.