Şanlıurfa'da apartman girişine park edilen motosiklet cayır cayır yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın girişine park edilen motosiklette yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri ve çevredekiler büyük korku yaşadı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 05:22

Olay, gece geç saatlerde Ofis Mahallesi 15. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın girişine bırakılan motosiklet bir anda alev aldı. Dumanı fark eden bina sakinleri, alev alan motosikleti dışarı çıkarırken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yoğun duman sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada yaşayanlar ve mahallede kısa süreliğine korku ve panik yaşadı. İlk incelemelere göre motosikletin plakasız olduğu ve şasi numarasının kazıldığı tespit edildi. Motosiklet, detaylı incelenmek üzere çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri motosikletin sahibini bulmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

