Arnavutköy'de gecekondu yangını! 1 kişinin cesedi bulundu
Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangın ile ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tayakadın Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CESET BULUNDU
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda cesedin, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Turan Çanta'ya (68) ait olduğu belirlendi.