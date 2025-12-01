Arnavutköy'de gecekondu yangını! 1 kişinin cesedi bulundu

Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangın ile ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:31

Paylaş



ABONE OL

Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tayakadın Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET BULUNDU

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda cesedin, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Turan Çanta'ya (68) ait olduğu belirlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN