Tuzla'da feci kaza: Beton bariyere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti
Tuzla’da Orhanlı Gişeleri’nde 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran, 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle beton bariyere çarparak hayatını kaybetti. Çarpmanın ardından araçta küçük çaplı yangın çıktı.
Tuzla'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti. Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkan otomobilde sürücü Savran sıkıştı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Savran'ı sıkıştığı araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Savran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.