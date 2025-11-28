Dur ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında 10 kilometrelik kovalamaca!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu minibüs ile 10 kilometrolik kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Sıcak dakikaların ardından yakalanan şüpheli polis ekiplerine ceza yazmamaları için, 'Ormandan odun getirecektim' bahanesi dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 16 JLB 37 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Destek ekipleri sürücünün peşine düştü. 10 kilometre süren kovalamacada önü kesilerek durdurulan araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri de yaya olarak peşine düştü. Sürücü B.A. (22), kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, muayenesiz 2. Kez araç kullanmaktan 4 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.



"ORMANDAN ODUN GÖTÜRECEKTİM" BAHANESİ



Polis ekiplerine karşı konuşan sürücü Batuhan A., "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dedi.



Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

