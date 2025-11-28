C7K soruşturmasında gelişme! 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal iletişim platformu 'C7K'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamın 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere gözaltına alınan toplam 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28.11.2025 20:41

Paylaş



ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sosyal iletişim platformu Telegram üzerinde 'C7K' isimli kanal aracılığıyla bir araya gelen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, şehitler, gaziler ve aile yakınları, Cumhurbaşkanı, yargı mensupları, üst düzey kamu yöneticileri, kolluk kuvvetleri, kamuoyu tarafından bilinen ve hayatını kaybetmiş vatandaşların aileleri ile dini ve manevi değerler ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar paylaşıldığı belirlendi. Grup içerisinde yer alan şüphelilerin ayrıca kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip, herkese açık biçimde paylaştıkları tespit edildi.

Bu tespitler sonrası şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemine girme', 'Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' ve '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama, yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatı doğrultusunda, 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; aralarında 9 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemine girme', 'Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme', '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Mahkeme, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN