Burdur merkezli 3 ildeki kasa hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Burdur merkezli olarak 3 kentte düzenlenen kasa hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hırsızlık olaylarının iş yerlerinin bulunduğu kara yolu altındaki menfez hatlarından giren, yüzü maskeli şüphelilerce gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler 927 farklı noktadan elde edilen 890 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ile şüphelilerin kullandığı araçlara yönelik 12 ayrı ilden Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını değerlendirildi.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin diğer illerde meydana gelen benzer kasa hırsızlığı olaylarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.
Burdur, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.