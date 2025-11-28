Bayrampaşa'da ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ters yöne giren otobüs ile otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 28.11.2025 05:45

Şemsi Paşa Caddesi'nde dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışırken ters yöne giren otobüsle karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

