Bakan Kurum afet bölgesi için müjdeyi verdi! “600 bini aşan yeni yuva için gün sayıyoruz”

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında afetzedeler için başlatılan konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Konuya ilişkin 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, 'Deprem bölgesinde 500 bin konutu değil 600 bini de aşan yeni yuvayı teslim etmek için gün sayıyoruz' dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2025 03:27

FOTOĞRAF: AA "680 BİN KONUT YAPIYORUZ" Bakan Kurum, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurum, depremi siyaset konusu yapmanın kaybedilen vatandaşlara da, yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara da hürmetsizlik olduğunun altını çizerek, "Şu ana kadar teslim ettiğimiz 350 bin konutu bir ay sonra tamamlanacak 453 binden fazla konutuyla, iş yeriyle, sosyal donatısıyla teslim edilecek. Yuvaları yok sayan sözler o eserleri inşa eden işte bu arkamda oturan gece gündüz ailesinden sevdiklerinden ayrı 200 bin mimarla, mühendisle, işçiyle gece gündüz çalışan işçinin emeğine haksızlıktır, saygısızlıktır. Afetin ilk gününden itibaren de biz bir taraftan işlerle uğraştık, bir taraftan çalışmalar yaptık, bir taraftan da bu algılara, bu yalanlara cevap vermeye gayret gösterdik. Afet'in ilk gününden bu yana ne yapıldı ve sonuçta ne oldu? Ben size kitabın ortasından söyleyeyim. Deprem olunca işte şimdi bittiler dediler. Bu enkazın altında kalırlar dediler. Yapamazlar, bitiremezler dediler. Ama hamdolsun işte bu arkadaşlarımla orada yaşayan 14 milyon afetzede kardeşimizle el ele verdik. Hamdolsun konutlarımızı bitirdik. Teslim ettik. 6 Şubat sabahı gözyaşları içerisinde evladını, çocuğunu, yakınını kaybeden annelerimizin oradaki babalarımızın hüzünlerini bugün o teslim ettiğimiz Aralık ayında teslim edeceğimiz 500 bin konutla birlikte o hüznün yerini sevinci, o üzüntünün yerini kucaklaşmanın kardeşliğin aldığını hep birlikte göreceğiz. Biz orada 500 bin konutu değil 600 bini de aşan yeni yuvayı teslim etmek için gün sayıyoruz. Biz orada şu an sosyal konutlarıyla birlikte sosyal konutlarıyla birlikte 680 bin konut yapıyoruz" dedi.