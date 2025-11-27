Ege denizinde 4,6 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi açıklarında saat 03.08 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Başkanlık, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Ege Denizi açıklarında saat 03.08 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Başkanlık, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-27
Saat:03:08:54 TSİ
Enlem:35.77333 N
Boylam:24.99222 E
Derinlik:8.73 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025-11-27 04:25:32 40.07444 33.32472 14.83 ML 0.8 Kalecik (Ankara)
2025-11-27 04:18:05 38.05167 37.60583 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-27 04:17:51 39.15667 28.22861 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 04:17:42 37.18444 33.205 8.46 ML 1.4 Merkez (Karaman)
2025-11-27 04:16:40 37.74833 37.54167 7.03 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-11-27 03:57:50 39.2775 28.13556 6.75 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 03:56:32 39.26833 28.12694 6.26 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 03:47:33 39.20639 28.18972 4.38 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 03:41:24 39.21056 28.29833 9.49 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 03:38:17 39.24028 28.91806 10.52 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-27 03:31:41 39.21361 28.19222 6.73 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 03:22:21 39.21722 28.1675 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 03:08:54 35.77333 24.99222 8.73 MW 4.6 Ege Denizi
2025-11-27 02:56:13 38.49361 38.06361 6.89 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-11-27 02:43:27 39.18194 28.31111 7.8 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 02:42:14 39.22139 28.18778 6.93 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 02:34:28 39.21167 28.25167 9.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 02:28:14 39.06944 28.27278 8.68 ML 1.6 Gördes (Manisa)
2025-11-27 02:22:53 39.0675 28.25917 7.02 ML 1.3 Gördes (Manisa)
2025-11-27 02:18:13 38.12361 38.44083 7.05 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2025-11-27 02:12:30 39.25139 28.10556 7.2 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 02:01:16 39.18361 28.30417 7.89 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 01:59:14 39.22028 28.18278 8.11 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 01:57:50 39.22 28.94222 11.27 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-27 01:55:53 39.22083 28.1775 8.04 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 01:54:31 39.21667 28.15806 7.57 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 01:39:21 39.10444 28.17083 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 01:36:03 38.12 37.5 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-11-27 01:32:13 38.46389 38.10361 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)