Bursa'da tehlikeli makas kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İzmir Yolu üzerinde seyreden 16 AGU plakalı otomobil, yüksek hızda diğer araçlara makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Tehlikeli manevralar, bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
O anları kaydeden araç sürücüsü, yaşanan tehlikeli hareketlerin trafikte facia yaşatabileceğini belirterek duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sürücünün tespit edilmesi için trafik ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.