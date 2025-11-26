Erzurum'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü
Erzurum'da bir otomobil, kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.T. ve araçtaki E.T. ile Y.G. yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
A.T. idaresindeki 25 AP 220 plakalı otomobil, E80 kara yolu üzerinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde H.K'nin kullandığı 25 AAV 503 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü A.T. ve araçtaki E.T. ile Y.G. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.