Erzincan’da kış masalı: Kar güneş ve sis şehri kartpostala çevirdi

Erzincan’da doğa büyüsünü konuşturdu. Güneş, kar ve sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:32

Erzincan'da Keşiş ve Munzur Dağları'na yağan mevsimin ilk karı, güneş ve sisle birleşerek adeta görsel bir şölen ortaya çıkardı. Şehir, kışın sunduğu eşsiz manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday.

Keşiş ve Munzur Dağları'nın zirveleri, sezonun ilk yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken, güneş ışınlarının karla kaplı yamaçlarda oluşturduğu parıltı ve sis tabakasının dağı aşan görüntüsü masalsı karelere sahne oldu.

Sabah saatlerinde Erzincan Ovası'nı kaplayan yoğun sis, karla kaplı tepelerle bütünleşerek tabloyu andıran bir atmosfer oluşturdu. Göletler ve derelerin çevresinde biriken kar ise doğanın tüm zarafetini gözler önüne sererek ziyaretçileri büyüledi.

Güneş ışığının karla kaplı yamaçlar üzerindeki yansımaları ve sis arasından beliren dağ siluetleri, fotoğrafçılara eşsiz ve etkileyici kareler yakalama imkânı sunuyor. Oluşan bu doğal güzellikler, bölgeyi her yıl artan sayıda fotoğrafçı ve doğa tutkununun ilgisini çeken önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan'ın batı kesimlerinin aralıklı, karla karışık yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.