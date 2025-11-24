Uçuruma yuvarlanan araçtan 1 gün sonra yaralı olarak kurtarıldı

Siirt'te Botan Vadisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Ayhan Esen hayatını kaybederken olaya ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Araçta bulunan yolcunun ihbarı sonrası ekipler harekete geçerek olay yerine ulaşıtığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 17:51

Kaza, dün akşam saatlerinde eski Eruh Yolu Botan Vadisi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ayhan Esen'in kontrolünü yitirdiği 06 BZC 108 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada Esen hayatını kaybetti, araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Baygınlık geçiren ve bugün öğleden sonra kendine gelen yaralı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

